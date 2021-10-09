Turuncu-beyazlı ekibin sezona başladığı teknik direktör Fırat Gül'ün görevden ayrılmasının ardından takımın başına geçen Sait Karafırtınalar, AA muhabirine, hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.
Akdeniz ekibinin şampiyonluk parolasıyla kurulmuş bir takım olduğunu anımsatan Karafırtınalar, turuncu-beyazlıların sezona iyi başladığını ancak üst üste aldığı mağlubiyetlerin hedefleri değiştirdiğini belirtti.
Karafırtınalar, göreve başladıktan sonra eksiklerin giderilmesi için çalışmalara başladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Takım, ilk başta çok da fena değildi ama sonradan üst üste gelen 3 mağlubiyet takımın hedefini bir anda kısa vadede değiştirdi. Bir an önce bu sıkıntılı bölgeden kurtulmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Tabii ki mutlaka eksikler var. Bazı mevkilerde rekabet sıkıntımız var. Orada oyuncuları rekabete sokmamız lazım. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Devre arasına kadar toplayabildiğimiz bütün puanı toplayıp, bir an önce bu sıkıntılı ortamdan kurtulmak istiyoruz."
"COŞKUYU SAHAYA YANSITMAK İSTİYORUZ"
Oyun sistemini değiştirmenin kolay olmadığına dikkati çeken deneyimli teknik adam, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Baktığınızda takımın yapısı 4'lü savunmaya daha yatkın gibi. Biz daha önce de hep bu tarz savunmalarla oynadık. Tanıdığımız oyuncular var, onun avantajını kullanıp sistem değişikliğini çabuklaştırabiliriz. 4'lü savunma oynayacağız ama orta sahada tabii değişik formasyonlar olacak. Maçın içinde skora göre formasyonlar olacak. Biz coşkuyu sahaya yansıtmak istiyoruz. Yüreğimizi sahaya koyan bir ekip olmaya çalışacağız. Taraftar stada geldiği zaman maçın başında 'Evet bu takım bugün maçı kazanacak.' demeli. Yani o hırsla ve coşkuyla oynamamız gerekiyor. Artık sadece hırs, coşku yetmiyor. Mutlaka sistemi doğru uygulamak, doğru işler yapmak da gerekiyor. Bunun için ne gerekiyorsa hep birlikte çalışıp yapacağız."
Göreve geldikten bir gün sonra takımın başında Royal Hastanesi Bandırmaspor maçına çıktığını hatırlatan Karafırtınalar, karşılaşmadan 5-1 gibi istemeyen bir sonuçla ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.
Takım olarak skorun üstünde çok fazla durmayarak unutmak istediklerini vurgulayan Karafırtınalar, "Taraftarımız bize sonuna kadar destek olsun. Bu takım da onları ödüllendirecek." dedi.
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