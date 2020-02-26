TFF 1. Lig’in 24. haftasında Adanaspor, evinde Ümraniyespor ile karşılaştı. Müsabaka konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Adanaspor, son 4 maçından 1 puan çıkarabildi ve 24. hafta sınunda 18 puanla küme düşme hattında yer aldı.

MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ

8. dakikada sağ kanattan Serkan'ın son çizgiye inerek yaptığı ortada ceza sahası içinde Gimbert'in kafa vuruşunda kaleci İrfan topu çizgi üzerinden çıkardı.

34. dakikada Nouri'nin ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Glumac, topu ağlarla buluşturdu. 0-1

39. dakikada çalımlarla Ümraniyespor kalesine sokulan Diop’un sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

62. dakikada Gökhan, Eren’in kayarak yaptığı müdahalesinde yerde kaldı. Maçın hakemi bu müdahalesinde Eren’e kırmızı kart gösterdi.

67. dakikada Ümraniyespor’da orta sahada kazandığı topla ileri çıkan Nouri, defansın arkasına sarkan Serkan’a ara pasını gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Serkan şutunu çekti ancak kaleci İrfan Can topu kontrol etti.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Yiğit Arslan, Hüseyin Aylak, Burak Cansız

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Ahmet Dereli (Dk. 76 Utku Şen),Eren Keleş, Mehmet Sedef, Uğurcan Yazğılı, Bagayoko, Diop (Dk. 80 Hakan Barış),Hakan Çinemre, Canberk Dilaver, Savaş Polat (Dk. 46 Roni),Eze

Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Nouri (Dk. 82 Timur Temeltaş),Bahadır Taşdelen (Dk. 67 Gomis),Akabueze, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Alaaddin Okumuş, Gimbert (Dk. 90 Mücahit Can Akçay),Glumac, Muhammed Gönülaçar, Tarık Tekdal

Gol: Dk. 34 Glumac (Cesar Grup Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Dk. 62 Eren Keleş (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Diop, Dk. 44 Hakan Çinemre (Adanaspor),Dk. 33 Gökhan Süzen, 90+1 Glumac (Cesar Grup Ümraniyespor)