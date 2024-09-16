Adanaspor'da Francois Ciccolini: Mevcut kadro yeterli değil!

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Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında Adanaspor, evinde karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Ciccolini, "İlk yarı vasat bir oyun sergiledik. Maçı da bırakmadık, skorun peşinden koştuk. Maalesef bildiğiniz gibi bireysel bir hatadan gol yedik. Bu hatalarımızı düzeltmek istiyoruz. İkinci yarı iyi oynadık, maalesef yeterli olmadı. Mevcut kadronun yeterli olduğunu söylemem" dedi.