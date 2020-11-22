Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 11. haftasındaki Boluspor maçı öncesi futbolcu, teknik heyet ve personele Kovid-19 testi uygulandı.

Turuncu-beyazlı takımda 6 kişinin sonuçları pozitif sonuçlandı. Daha öncede 3 futbolcunun sonuçları pozitif çıkmıştı.