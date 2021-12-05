Stat: Yeni Adana

Hakemler: Yiğit Arslan, Emir Eray Eyisoy, Mehmet Özer

Adanaspor: Karacic, Celil Yüksel, Benasser, Donkor, Samed Ali Kaya (Dk. 46 Ahmethan Köse), Bruns (Dk. 67 Tetteh), Evren Korkmaz, Uğucan Yazğılı, Roche, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Fıratcan Üzüm

Tuzlaspor: Mikulic, İsmail Konuk, Ahmet Yazar (Dk. 62 Rahmi Anıl Başaran), Bardhi, Diack, Samet Asatekin (Dk. 14 İbrahim Aksu), Selçuk Alibaz, Safa Kınalı (Dk. 62 Onat Kutay Kurt), Ferhat Öztorun, Posmac, Sedat Şahintürk (Dk. 90+2 Tayfun Aydoğan)

Goller: Dk. 80 Celil Yüksel (penaltıdan) (Adanaspor), DK. 90 Posmac (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Bruns, Dk. 44 Roche, Dk. 51 Benasser, Dk. 54 Evren Korkmaz (Adanaspor), Dk. 38 Diack, Dk. 44 Safa Kınalı, Dk. 70 İsmail Konuk (Tuzlaspor)