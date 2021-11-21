Stat: Yeni Adana

Hakemler: Murat Erdoğan, Emrah Ünal, Cem Özbay

Adanaspor: Karacic, Celil Yüksel, Benasser (Dk. 84 Ahmethan Köse), Donkor, Samed Ali Kaya (Dk. 72 Cem Özdemir), Bruns (Dk. 72 Tetteh), Evren Korkmaz, Uğurcan Yazğılı, Roche, İsmail Erdoğan, Fıratcan Üzüm

MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Abdullah Durak (Dk. 64 İshak Çakmak), Pinto, Eren Derdiyok, Ariyibi (Dk. 86 Cem Ekinci), Zahid (Dk. 81 Ali Kaan Güneren), Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Mehmet Murat Uçar (Dk. 81 Geraldo), Aatıf Chahechouhe (Dk. 64 Nadir Çiftçi)

Gol: Dk. 57 Sinan Osmanoğlu (Kendi kalesine) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Yusuf Abdioğlu, Dk. 83 Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Dk. 89 İsmail Erdoğan, Dk. 90+3 Evren Korkmaz (Adanaspor)