Stat: Yeni Adana

Hakemler: Emre Kargın, Serdar Diyadin, Özcan Sultanoğlu

Adanaspor: Karacic, Donkor, Uğurcan Yazğılı, Evren Korkmaz, Fıratcan Üzüm, Celil Yüksel, Benasser, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Ahmethan Köse (Dk. 78 Ömer Çakı), Ozegovic (Dk. 90+4 Kingsley), Tetteh (Dk. 87 Bruns)

İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Ologo (Dk. 70 Okan Erdoğan), Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Topalli (Dk. 70 Emir Kaan Gültekin), Muammer Sarıkaya (Dk. 84 Cajic), Eslem Öztürk (Dk. 84 Ferhat Yazgan), Ethemi (Dk. 78 Berkay Görmez), İbrahim Yılmaz

Gol: Dk. 61 Donkor (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 53 Ahmethan Köse (Adanaspor), Dk. 58 Mehmet Yeşil (İstanbulspor)