Adanaspor: 1 - İstanbulspor: 0

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Kadir Sağlam, Ömer Tevfik Özkoç, Hakan Karabalcık

Adanaspor: Karacic, Eren Keleş (Dk. 88 Ozan Papaker),Donkor, Tevfik Altındağ, Eren Korkmaz, Bagayoko (Dk. 88 Samican Keskin),Furkan Şeker, Uğurcan Yazğılı, Canberk Dilaver, Roni (Dk. 78 Ömer Çiçek),Ozegovic (Dk. 67 Belem)

İstanbulspor: Halil Yiğit Yitmez, Wellington, Eslem Öztürk (Dk. 65 Levent Ayçiçek),Ali Dere, Onur Ergün, Cajic, Etoga, Issah (Dk. 46 Melih Kabasakal),Tuncer Duhan Aksu (Dk. 87 Emrecan Uzunhan),Diouf (Dk. 65 İbrahim Yılmaz),Kağan Miray Bağış (Dk. 46 Muhammed Enes Durmuş)

Gol: Dk. 52 Tevfik Altındağ (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Bagayoko, Dk. 55 Ozegovic, Dk. 9+6 Canberk Dilaver (Adanaspor),Dk. 31 Tuncer Duhan Aksu, Dk. 89 Wellington (İstanbulspor)

TFF 1. Lig'in 1. haftasında Adanaspor, evinde İstanbulspor’u ağırladı. Müsabaka ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

41. dakikada İstanbulspor’da Cajic topla ceza sahası içerisinde buluştu. Kaleye şut çeken Cajic'in şutuna Adanasporlu futbolcular engel oldu.

43. dakikada Adanaspor’da Eren'in ortasıyla topla buluşan Ozegovic röveşata denedi ancak meşin yuvarlak dışarı gitti.

48. dakikada Adanaspor’da Roni’nin köşe vuruşu sonrası Donkor kafa vuruşu yaptı ancak top kaleci Yiğit’in ellerinde kaldı.

51. dakikada İstanbulspor’da kaleci Yiğit'in yanlış müdahalesi sonucu topu alan Adanasporlu Tevfik Altındağ meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0