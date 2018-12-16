Adanaspor: 1 - Eskişehirspor: 0 (Maç sonucu)

Türkiye Spor Toto 1. Lig mücadelesinde Adanaspor, Eskişehirspor ile karşı karşıya geldi.Adanaspor takımı sahaya şu kadro ile çıktı: İrfan Can Eğribayat, Veli Kızılkaya, Onur Akbay, Digao, Renan Diniz, Özkan Taştemur, Yener Arıca, Claudiu Bumba, Ahmet Dereli, Robert Feczesin, Eren KelesEskişehirspor takımın hocası sahaya şu oyuncuları sürdü: Ekrem Kılıçarslan, Semih Güler, Bedirhan Altunbaş, Mevlüt Çelik, Tolga Yakut, Alperen Kocabaş, Furgan Polat, Mehmet Özcan, Cemali Sertel, Fıratcan Üzüm, İbrahim Halil Öner8. dakikada Adanaspor oyuncusu Claudiu Bumba topu ağlarla buluşturdu. İlk yarı 1-0 sona erdi. Mücadelenin ikinci 45 dakikasında gol sesi çıkmadı.Karşılaşma 1-0 tamamlandı.İddaa 446 koduyla açtığı bu maçta Adanaspor kazanır bahsine oynayanlara 1.60 oranını kazandırdı.Adanaspor son 5 maçta 2 kez kazandı, 3 yenilgi yaşadı. Konuk ekip 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.