Stat: Yeni Adana

Hakemler: Mehmet Türkmen, Erkan Akbulut, Hasan Hüseyin Tetik

Adanaspor: Karacic, Donkor, Evren Korkmaz, Ulaş Zengin, Fıratcan Üzüm, Benasser, Celil Yüksel (Dk. 83 Efe Tatlı), Kadir Keleş, Tetteh (Dk. 76 Bruns), Ciss, Ahmethan Köse (Dk. 66 Eren Karadağ)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Aykut Demir, Mustafa Akbaş (Dk. 46 Gökhan Kardeş), Mücahit Albayrak, Lameira, Hasek (Dk. 78 Malle), Novikovas (Dk. 78 Süleyman Koç), Eren Tozlu, Emircan Altıntaş (Dk. 66 Shala), Oltan Karakullukçu (Dk. 46 Gökhan Alsan)

Gol: Dk. 55 Novikovas (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 64 Ciss (Adanaspor)

Sarı kart: Dk. 61 Novikovas (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 86 Kadir Keleş (Adanaspor)