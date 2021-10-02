Stat: Yeni Adana

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Bersan Duran, Hasan Hüseyin Tetik

Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Celil Yüksel (Dk. 88 Rüştü Hanlı), Ozegovic, Donkor, Samed Ali Kaya (Dk. 56 Tetteh), Bruns (Dk. 69 Orkan Çınar), Rüştü Hanlı, Uğurcan Yazğılı, Roche, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Ahmethan Köse (Dk. 69 Serdar Özkan)

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Lokman Gör, Manaj (Dk. 46 Keny), Okan Alkan, Mehmet Özcan (Dk. 46 Mulumba), Landel, Doğan Can Davas, Akabueze (Dk. 82 Kerim Avcı), Caner Cavlan, Pucko (Dk. 73 Santos), Gökhay Güney (Dk. 73 Guido)

Goller: Dk. 8 Gökay Güney (kendi kalesine) (Adanaspor), Dk. 48 Lokman Gör, Dk. 50 ve 57 Keny, Dk. 62 Doğan Can Davas, Dk. 74 Mulumba (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 2 Ozegovic, Dk. 51 Donkor (Adanaspor), Dk. 44 Akabueze (Royal Hastanesi Bandırmaspor)