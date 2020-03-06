25. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Malle'nin vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

29. dakikada köşe atışından ceza sahasına gelen topa Evren'in kafa vuruşunda kaleci Atilla meşin yuvarlağı kontrol etti.

39. dakikada Serdar'ın ara pasında kaleci İrfan ile karşı karşıya kalan Mahatma'nın vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

55. dakikada ceza sahasının dışından Bagayoko’nun sert şutu üst direkten auta çıktı.



76. dakikada Özkan'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Hakan kafayla topu filelere gönderdi. 1-1

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Burak Şeker , Ömer Tevfik Özkoç , Ali Can Alp

Adanaspor: İrfan Can , Ahmet , Mehmet (Bagayoko dk. 13 ),Celil , Evren , Uğurcan , Hakan , Özkan , Mustafa , Ronei (Mbilla dk. 46 ),Eze

Yedekler: Özer, İsa, Utku, Marvin, Enes, Mustafa, Umut, Okan

Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan

Balıkesirspor: Atilla , Berat , Malle , Foi (Abdülkadir dk. 74 ),Mahatma , Serdar , Cenk , Sezer , Anıl (Rahmi dk. 58 ),Nermin , Antonio (Celal dk. 90 ?)

Yedekler: Andrija, Okan, Kağan, Emirhan

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek



Goller: Mahatma (dk. 39) (EH Balıkesirspor),Hakan (dk. 76) ( Adanaspor)



Sarı kartlar: Serdar, Foi, Antonio, Sezer (EH Balıkesirspor) Hakan (Adanaspor)