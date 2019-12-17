17 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
14. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Nsakala'nın sol kanattan ceza alanı içine yerden ortasında kaleci Karacic'den seken topu ceza alanı içinde takip eden Onur Bulut, meşin yuvarlağı yeniden altıpas içine gönderdi. Pası alan Umut Güneş'in vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1
21. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Junior Fernandes'in ceza alanına yerden pasında Onur Bulut'un arka bölüme göndermek istediği topa Marvin Sinan Büyüksakarya ayak koydu. Kaleye yönelen meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2
29. dakikada Aytemiz Alanyaspor, skoru 3-0'a taşıdı. Djalma Campos'un pasında topla buluşan Onur Bulut, ceza alanına girerken yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
44. dakikada Aytemiz Alanyaspor farkı 4'e çıkardı. Konuk ekibin ceza yayı önünden kazandığı serbest atışı kullanan Tzavellas, topu ağlarla buluşturdu: 0-4
53. dakikada konuk ekip skoru 5-0'a getirdi. Sağ kanattan Ceyhun Gülselam'ın pasında ceza alanında topla buluşan Djalma Campos'un vuruşunda, top ağlara gitti.
59. dakikada Adanaspor farkı 4'e indirdi. Marvin Sinan Büyüksakarya'nın sağ kanattan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Enes Akyol'un vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-5
74. dakikada Aytemiz Alanyaspor bir gol daha buldu. Sol kanattan Veysel Ünal'ın ortasında Onur Bulut, topu ağlara gönderdi: 1-6
83. dakikada Aytemiz Alanyaspor'da Onur Bulut, kendisinin üçüncü, takımının yedinci golünü kaydetti. Sol taraftan Bakasetas'ın kullandığı köşe atışında kalecinin uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Onur Bulut, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-7
Karşılaşma, Aytemiz Alanyaspor'un 7-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Mert Güzenge, Kemal Mavi, Murat Altan
Adanaspor: Karacic, Marvin Sinan Büyüksakarya, Enes Akyol, Evren Korkmaz, Renan Diniz, Özkan Taştemur, Okan Kurt, Eren Keleş (Dk. 68 Semir Uçar),Utku Şen (Dk. 54 Mustafa Saltuk Ceviz),Bagayoko, İbrahim Aksu (Dk. 76 Şahin Berk)
AytemizAlanyaspor: Haydar Yılmaz, Nsakala, Welinton (Dk. 46 Veysel Karani Ünal),Tzavellas (Dk. 68 Hamza Özdemir),Ceyhun Gülselam, Onur Bulut, Siopis, Umut Güneş, Musa Çağıran, Junior Fernandes, Djalma Campos (Dk. 57 Bakasetas)
Goller: Dk. 14 Umut Güneş, Dk. 21 Marvin Sinan Büyüksakarya (Kendi kalesine),Dk. 29, 74 ve 83 Onur Bulut, Dk. 44 Tzavellas, Dk. 53 Djalma Campos (Aytemiz Alanyaspor),Dk. 59 Enes Akyol (Adanaspor)
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