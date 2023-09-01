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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Adanaspor: 0 - Kocaelispor: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Adanaspor: 0 - Kocaelispor: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in dördüncü haftasında Kocaelispor, deplasmanda Adanaspor'u 2-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 23:39 Güncelleme: 01.09.2023 - 23:39
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        Kocaelispor deplasmanda kazandı
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        Stat: Yeni Adana

        Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Serdar Soydan, Emre Doğu

        Adanaspor: Arda Akbulut, Ferhat Katipoğlu, Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Hüseyin Öztürk, Champness (Dk. 88 Batuhan Yılmaz), Harun Alpsoy (Dk. 60 Tetteh), Ayuk (Dk. 79 Mutlu Aksu Doğan), Diakite, Dabo, Metehan (Dk. 60 Serhat Kot)

        Kocaelispor: Harun Tekin, Oğuz Ceylan, Burak Öksüz, Yusuf Abdioğlu, Onur Atasayar (Dk. 85 Emir Ortakaya), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 54 Barış Alıcı), Mesut Can Tunalı (Dk. 64 Doğukan Taşdemir), Candeias, Amaral (Dk. 64 Emre Nefiz), Cem Ekinci, Souza (Dk. 85 Atabey Çiçek)

        Goller: Dk. 11 Yusuf Cihat Çelik, Dk. 90+8 Barış Alıcı (Kocaelispor)

        Sarı kart: Dk. 74 Burak Öksüz (Kocaelispor)

        Kırmızı kart: Dk. 30 Diakite (Adanaspor)

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