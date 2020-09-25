Adanaspor: 0 - Ankara Keçiörengücü: 0

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Koray Gençerler, Gökhan Memişoğlu, Murat Tuğberk Curbay

Adanaspor: Karacic, Uğurcan Yazğılı, Canberk Dilaver, Donkor, Evren Korkmaz, Ömer Çiçek (Dk. 64 Belem),Umut Sözen (Dk. 64 Samican Keskin),Furkan Şeker, Celil Yüksel (Dk 76 Rayan),Eren Keleş (Dk. 85 Ozan Papaker),Ozegovic

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Samet Akaydin, Soner Gönül, Fatih Selimhan Solmaz, Abdülkadir Korkut, Burak Aydın (Dk. 70 Osman Keçelioğlu),Diabang (Dk 90+1 Adewale),Süleyman Olgun (Dk. 90+1 Erdal Öztürk),Uğur Utlu, Kone (Dk. 46 Dodoo),Cem Ekinci (Dk. 79 Barış Alper Yılmaz)

Kırmızı kart: Dk. 66 Samet Akaydin (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 7 Evren Korkmaz, Dk. 45+1 Uğurcan Yazğılı, Dk. 90+1 Belem (Adanaspor),Dk. 11 Uğur Utlu, Dk. 45 Burak Aydın (Ankara Keçiörengücü)