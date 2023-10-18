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        Haberler Magazin Adanalı’nın Pınar’ı çok değişti! Tuğçe Özbudak'ı görenler tanıyamadı!

        Adanalı'nın Pınar'ı çok değişti! Tuğçe Özbudak'ı görenler tanıyamadı!

        Bir dönemin efsane dizilerinden Adanalı'da Pınar karakterini canlandırarak hafızalara kazınan oyuncu Tuğçe Özbudak geçirdiği estetik operasyonlarıyla bambaşka bir görünüme kavuştu. İşte, Adanalı'nın Pınar'ının inanılmaz değişimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 10:05 Güncelleme: 18.10.2023 - 10:05
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        • 1

          Oktay Kaynarca, Serenay Sarıkaya, Mehmet Akif Alakurt ve Selin Demiratar gibi ünlü isimleri başrolünde buluşturan Adanalı dizisinde "Pınar" karakterini canlandıran Tuğçe Özbudak yıllar içerisindeki değişimiyle gündem oldu.

        • 2

          2006 yılında Aloya dizisiyle oyunculuğa başlayan Özbudak, 2015 yılında Yusuf Yusuf adlı sinema filminde rol almıştı. Adanalı dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Gece Gündüz, Kuzey Rüzgarı ve Memur Muzaffer dizilerinde de boy göstermişti.

        • 3

          Son olarak İşte Benim Stilim adlı moda konseptli yarışma programı ile ekranlarda boy gösteren Tuğçe Özbudak, şimdilerde sadece sosyal medya hesabıyla ilgileniyor.

        • 4

          Artık oyunculukla ilgilenmeyen Tuğçe Özbudak, geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu. Ünlü ismi görenler Adanalı'nın Pınar'ı olduğuna inanmakta güçlük çekiyor.

        • 5

          İşte Tuğçe Özbudak'ın son hali...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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