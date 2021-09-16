Adana ve Mersin'de av yasağı kalktı, balıkçılar denize açıldı

Adana'da balıkçılar av yasağının kalkmasıyla denize açıldı. AA'nın haberine göre; Karataş Kaymakamı Fatih Ayaz, Karataş Limanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türkiye'deki denizlerde 500 tür balık olduğunu belirtti.
Söz konusu türlerin gelecek nesillere aktarılması için iyi korunması gerektiğini belirten Ayaz, "Gerekirse bunun için balıkçılara hizmet içi eğitim vereceğiz. Balıkçı kardeşlerimizden denizlerin temiz tutulması için ricada bulunuyoruz. Pruvanızın neta, dümeninizi viya, rüzgarınızın kolaya olmasını dileyerek yolunuz bahtınız açık olsun." dedi.
Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz da 2021-2022 avlanma sezonun bereketli ve kazasız geçmesi temennisinde bulundu. Ardından "vira bismillah" diyerek limanda demir alan balıkçılar, havai fişekler atılarak yakınları ve ilgililerce uğurlandı.
MERSİN'DE BALIKÇILAR MAVİ SULARA KAVUŞTU
Mersin'de balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle "vira bismillah" diyerek mavi sulara açıldı. Sezonun kapandığı 15 Nisan'dan itibaren denize hasret kalan balıkçılar, 15 Eylül'de yasağın kalkmasının ardından Mersin Balıkçı Barınağı'ndaki son hazırlıklarını tamamladı.
Balık sezonunu, saatlerin gece yarısını göstermesiyle teknelerinin motorlarını çalıştırarak açan Mersinli balıkçılar, Akdeniz açıklarına doğru ilerledi.
Balıkçı Ramazan Kaya, yeni sezonun açılmasından dolayı heyecanlı olduklarını söyledi. Bereketli bir sezon geçirmek istediklerini ifade eden Kaya, bugünün gelmesini sabırsızlıkla beklediklerini kaydetti.
"DENİZİ ÇOK ÖZLEMİŞTİK"
Tüm hazırlıkları tamamlayıp mavi sulara açılmanın güzel bir duygu olduğunu aktaran Kaya, şöyle devam etti:
"Ağlarımızı, halatlarımızı, personellerimizi ayarladık. Sezona hazırız. Hayırlı bir sezon bekliyoruz, kazasız, belasız. 5 aydan beri denizden uzaktayız. Denizi çok özlemiştik. 'Vira bismillah' deyip Allah'ın izniyle denize çıkıyoruz. Denizi çok özlemiştik. 40 yıldır bu mesleği yapıyorum. Tüm balıkçılara hayırlı bir sezon geçirmelerini diliyorum."
Kaya, denizdeki duruma göre tuttukları balıkları 2-3 gün içerisinde kıyıya getireceklerini aktardı. Denize açılan diğer balıkçılar da sezondan umutlu olduklarını söyledi.
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