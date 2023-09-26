Adanalı eski muhtar 9 yıl köylülerle birlikte çalışıp yol yaptı

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33 yaşında muhtar olan Bayar, “Ben muhtar olduğumda sadece köye bir giriş yolumuz vardı. Ulaşım o dönem çok çok zordu. Burada köylüler aylarca kışın karda mahsur kalıyordu. Hiç yolumuz yoktu. İş makinaları yoktu. Köylü ile birlikte büyük emek verdik o dönem il özel idareden bir dozer bir kompresör istedim ve bana 'işçilik senin' dediler. İşçiliği kabul ettim ve köylü ile birlikte çalıştık.

Mühendis getirdik yolların krokisi çizildi. Diğer mahallelerden köylüler uzak geldiği şantiyeyi Kaleyüzü’ne getirdik. Yolumuzun açılışı dokuz yıl sürdü. Bizzat yedi yıl köylü ile birlikte çalıştım” diye konuştu.

REKLAM 5 dönem muhtarlık yaptığı anlatan Bayar, "Cami yapımına başladık ancak yarım kaldı bu da benim sonum oldu. Camiyi isteyen ve istemeyen iki ayrı görüş vardı. Kimi uzak dedi kimi buraya olmaz dedi. Bende camiye başladım ama o camide seçimi kaybettim ama cami yapıldı elimden geleni yaptım. Şimdi herkes güzelce ibadetlerini huzurlu bir şekilde gerçekleştiriyor. Benim kadar daha çalışan muhtar bir daha buralara gelmez” dedi.

Köy sakinlerinden Gaffar Ersin, Muharrem Bayar’ın muhtarlık döneminde çok çalışkan ve köyü için çok çalıştığını aktararak, “Zamanında kıymeti bilinmedi aslında. Çok çalışkandı. Köy için yol yaptı cami yaptı. Yıllarca çok çalıştı. 25 sene çok güzel muhtarlık yaptı herkes sever sayar. Dereden tepeye yol yaptı. Her eve yol yaptı. Şimdi yine elinden geleni yapıyor cami yerini verdi. Kimselere eyvallah etmeden hizmet etti. Şimdi yaşlandı hastalandı ama bütün köy onun hizmetlerini konuşuruz. Hatıra için taş üstüne taş koydu. Bunu hala konuşuruz orada herkes resim çektirir” dedi.

Gaffaruşağı Mahallesi eski Muhtarı Salih Solmuşgül ise Kaleyüzü Mahallesi eski muhtarı Muharrem Bayar’ın hizmetlerinin hala köyde konuşulduğunu belirtti.