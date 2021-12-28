Adana'da 'torbacı' operasyonu

Adana'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma sonucunda 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerin adreslerine, özel harekat polislerinin desteğiyle baskın düzenlendi. Gözaltına alınan bazı şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.