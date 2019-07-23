Adana’da sabah erken saatlerde Seyhan Nehri'nde bir kadın cesedi bulundu.

Olay, Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Seyhan Nehrinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Seyhan Nehri yanında bulunan Yaşar Kemal yürüyüş parkurunda spor yapan vatandaşlar su içerisinde cansız beden olduğunu fark etti. Bunun üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri nehrin kıyısında kadın çantası buldu. Çanta içerisinden S.D.'ye (51) ait kimlik çıktı. Sualtı polisi ise kadının cansız bedenini sudan çıkarttı. S.D.'ye ait olduğu tahmin edilen cansız beden otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.