        Adana’da sarmaşıklarla kaplanan metro yolu hayran bırakıyor

        Adana'da sarmaşıklarla kaplı metro yolu görenleri hayran bırakırken, kentin beton dokusu içerisinde adeta bir sanat eseri gibi ilgi görüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2025 - 10:32 Güncelleme: 14.10.2025 - 10:32
        Metro yolunu kapladı, hayran bıraktı
        Adana’da 13 kilometrelik bir güzergâhta hizmet veren metro hattının bazı bölümlerinde oluşan sarmaşıklar, kentin beton dokusu içinde dikkat çekti.

        Güney Kuşak Bulvarı’ndaki metro geçidi, yıllar içinde duvarlarını saran sarmaşıklarla adeta doğanın sanat eserine dönüştü.

        Son aylarda hızla çoğalan sarmaşıklar, geçidin duvarlarını tamamen kaplarken tavanlardan sarkan dallar görsel bir şölen oluşturuyor.

        Günün farklı saatlerinde ışığın yansımalarıyla değişen manzara, fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası haline geldi.

        “VATANDAŞLAR GÜZEL OLDUĞUNU SÖYLÜYOR”

        Hürriyet Mahallesi Muhtarı Ömer Atiz, “Metro kurulduğundan bu yana etrafındaki yeşillikler ve sarmaşıklar görsel olarak güzel duruyor. Vatandaşlar da çok beğeniyor. Bu sarmaşıkların her yere yayılmasını istiyoruz. İnsanlar gördüklerinde hemen fotoğraf çekiyorlar” dedi.

        Vatandaşlardan Veysi Oğuz ise sarmaşıkların kente ayrı bir güzellik kattığını belirterek, “Sarmaşıkların biraz bakıma ihtiyacı var ama biz çok memnunuz. Daraldığımız zaman metro hattının altına gelip oturuyor, çayımızı kahvemizi içiyoruz. Bütün Adana’ya yayılmasını istiyoruz. Oksijen bizim geleceğimiz; tüm nesiller için çok önemli” ifadelerini kullandı.

        #adana
        #sarmaşıklarla kaplanan metro yolu
