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Adana’da kontrolden çıkan otomobil Çakıt Çayı'na uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Adana’nın Pozantı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak Çakıt Çayı'na uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı

Giriş: 22.01.2023 - 01:45 | Güncelleme: ABONE OL
Adana’da kontrolden çıkan otomobil Çakıt Çayı'na uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu! 1 ölü 2 yaralı
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İHA

kaza D-750 karayolu Pozantı – Niğde istikameti Şekerpınarı mevkiinde meydana geldi. 01 CGS 15 plakalı Volkswagen marka otomobil sürücüsünün Ç.S.'nin direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpan otomobil Çakıt Çayı'na uçtu.

Bölgedeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan A.A. (22) hayatını kaybetti. Ş.Ü. (22) ve Ç.S. (22) yaralandı. Yaralılar Pozantı 80.Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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