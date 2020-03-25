Alınan bilgiye göre, Kıbrıslar Mahallesi'nde dün akrabasına gitmek için evden çıkan 15 yaşındaki zihinsel engelli F.D. eve dönmeyince ailesi durumu jandarmaya haber verdi.

Arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, iz takip köpeği Kahraman sayesinde F.D'yi 10 saat sonra mahalleden 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda buldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen F.D. ailesine teslim edildi.