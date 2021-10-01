Adana’da hırsızlık operasyonu: 50 gözaltı kararı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı çok sayıda hırsızlığa karıştığı belirlenen 50 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlara yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

İHA'nın haberine göre; eş zamanlı yapılan baskınlarda yakalanan hırsızlar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.