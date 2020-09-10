Adana Valisi Süleyman Elban'dan Pozantı'daki orman yangınına ilişkin açıklama:

Vali Elban, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının belli bir bölgeye sıkıştırıldığını söyledi.
Bugün bölgede rüzgar olmadığını dile getiren Elban, bu nedenle bölgede hem nemin arttığını hem de yangının hızının azaldığını kaydetti.
Sabah itibarıyla havadan müdahaleye tekrar başlandığını belirten Elban, şöyle devam etti:
"Yangını çok kısa süre içinde kontrol altına alacağız. Dün geceden beri arkadaşlarımız yangının belli yere sıkıştırılması konusunda çaba göstermişti. O da gerçekleşti. Sabah 6 helikopter, 2 uçakla havadan müdahaleye tekrar başladık. Tahmin ediyorum çok kısa süre sonra yangının kontrol altına alındığı haberi gelir. Buna çok yakınız, çok sıkıştırdık yangını."
Bir gazetecinin Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın yangınla ilgili sabotaj değerlendirmesini sorması üzerine Elban, "Onu söylemek için çok erken. Arkadaşlarımızın araştırması devam ediyor. Çok çeşitli ihtimaller olabilir." dedi.
Elban, "Yangın ne kadar alanda etkili oldu?" sorusu üzerine de şu an tespitlerinin olmadığını, yangının söndürülmesine yoğunluk verdiklerini kaydetti.
Yangının rüzgarın etkisiyle farklı alanlara yayıldığına dikkati çeken Elban, sözlerini şöyle tamamladı:
"Kaba bir hesap yapılabilir. Alan içinde bahçeler, ormanlık olmayan kayalık alanlar var. Bir de yanmayan alanlar da var çünkü farklı güzergahlara rüzgarın etkisiyle orman yangını yayıldı. Dolayısıyla kesin bir rakam vermek şu an için güç ancak birkaç saat içinde kontrol altına aldıktan sonra tamamen söndürüp ondan sonra tespitlerimize başlarız. Dün gece de ifade ettim, sevindirici taraf herhangi can kaybı ve yaralı yok. Canlı hayvan telefimiz yok. Herhangi yerleşim yerinde ev, ahır yangını yok.
Bir köyümüzü tedbir amaçlı boşalttık. Yangın kontrol altına alınırsa o köylülerimizi tekrar getireceğiz. O köyün yangından etkilenme ihtimali de neredeyse sıfıra yakın ihtimale dönüştü çünkü dün geceden beri o köye yangının gelmesini engellemek için arkadaşlarımız yoğun çaba gösterdi. Şu an için köy için risk gözükmüyor ancak tamamen söndürülünceye kadar vatandaşlarımızı köye almıyoruz."
,Mustafa Ünal Uysal
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