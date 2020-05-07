Adana Valisi Demirtaş kentte göreve başlayan İHA'ları inceledi

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Demirtaş, Adana Havacılık Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek, burada göreve başlayan Bayraktar Taktik İHA TB2'lerle ilgili bilgi aldı.

Demirtaş, burada yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünün kent genelinde birçok başarılı çalışma gerçekleştirdiğini belirterek, "Emniyet Müdürlüğümüzün bünyesine devletimiz tarafından kazandırılan İHA'lar sayesinde de birimlerimizin başarısı katlanarak artacak ve gerçekleştirilecek faaliyetlerden daha da etkin sonuçlar alınacak." ifadesini kullandı.

Demirtaş, İHA'ların hayırlı olması temennisinde de bulundu.

Ziyarette, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da hazır bulundu.