ADANA - Uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik çalışmalara başlattı.Ekipler, çalışmalar kapsamında şüphelilere ati olduğu değerlendirilen 5 adrese şafak operasyonu düzenledi.Belirlenen yerlere baskın düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

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