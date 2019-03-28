28 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sabancı Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları işbirliğiyle düzenlenen Devlet Tiyatroları - Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde 21'inci kez perdelerini açtı. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un katılımıyla gerçekleştirilen açılış, Shaman Dans Tiyatrosu'nun 'Anadolu'nun Aşk Efsaneleri' adlı masalsı gösterisiyle başladı.
Tiyatro sanatının gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş ustalara minnet ve saygı duymak amacıyla 2005'den bu yana her yıl verilen 'Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nün bu yılki sahibi Işıl Kasapoğlu oldu. Kasapoğlu, ödülünü Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'nın elinden aldı.
Sabancı Vakfı'na teşekkür eden Işıl Kasapoğlu, "40 - 45 yıldır Anadolu'nun hemen her şehrinde oyun yaptım ve her tarafta bir Sabancı salonu vardı. Bu biz tiyatrocular için çok önemliydi. Çünkü tiyatro zaten bir kültür ve buna devlet yardım ediyor, belediyeler yardım ediyor. Ama buna büyük şirketlerin ve vakıfların yardım etmesi gerçekten çok önemliydi. Sadece bu festival etrafında değil, bütün Anadolu'da karşılaştığım Sabancı salonları için de teşekkür etmek istiyorum" dedi.
Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, "Devlet Tiyatroları – Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali bizim için artık bir gelenek halini aldı, 21'incisini yapıyoruz. Bu süreklilik Kültür Bakanlığı Devlet Tiyatroları ile Sabancı Vakfı arasındaki güzel işbirliğinin ürünü, ben buna ortaklık diyorum. Kişiler değişse de bu iki kurum birlikte çalışıyorlar. Müesseseler önemli, işbirlikleri çok önemli ve birlikte yaratılan zenginlik daha kıymetli. Rahmetli Sakıp Bey Adana Tiyatro Festivalini çok önemserdi. Ve önemli bir boyutunun da uluslararası olması olduğunu söylerdi. Ben de bugün görüyorum ki, ülkemize ilk defa gelenler Adana'ya geliyor. Dolayısıyla Adana'yı tiyatro anlamında dünyada bir haritaya koyan bir festival oldu. Adanalılar bunun kıymetini biliyorlar. Bu festivali başarıyla devam ettirmemizde en önemli unsur, sevgili Adanalıların, tiyatro sever Adanalıların sahip çıkmasıdır. Bu bizi çok mutlu ediyor. Bu sene Sabancı Oda Tiyatrosu'nu da açtık, Adanalılara hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
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