ADANA - Terör örgütü DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama

AA

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, pazartesi günü başlatılan terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 7'ye yükseldi.Zanlıların, örgütün sözde "Türkiye emiri" Mahmut Özden'in tutuklanması ve ülke genelinde DEAŞ'a yönelik operasyonlar nedeniyle kamu kurumları, siyasi parti binaları ile polis ve askerlere saldırı planladığı iddia edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ekipler, 7 Aralık'ta şafak vakti özel harekat ekiplerinin de desteğiyle 7 şüphelinin evlerine operasyon düzenlemiş, 5 zanlıyı gözaltına almıştı.