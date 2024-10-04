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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana son dakika haberleri: Polis mahalleyi ablukaya aldı - HABERLER | Son dakika haberleri

        Polis mahalleyi ablukaya aldı! Kasten öldürme suçundan aranıyordu!

        Adana'da, kasten öldürme suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü Ümit Yıldırak, Seyhan polisi tarafından yakalandı. Yıldırak, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 09:59 Güncelleme: 04.10.2024 - 10:08
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        Polis mahalleyi ablukaya aldı!
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        Adana'da, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kasten öldürme suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranana hükümlü Ümit Yıldırak'ın Gürselpaşa Mahallesinde olduğunu tespit etti.

        EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

        İHA'da yer alan habere göre ekipler söz konusu hükümlüyü yakalamak için mahalle ablukaya aldı. Polis hükümlünün adresten çıkıp ara sokakta olduğunu belirledi.

        ARA SOKAKTA YAKALANDI

        Bunun üzerine ara sokağa girilerek hükümlü yakalandı. Yakalanan hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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        #adana
        #Son dakika haberler
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