ADANA - Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 7 kişiye para cezası uygulandı

Alınan bilgiye göre polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik, Turgut Özal Bulvarı'nda denetleme yaptı.Ekipler, ticari takside yolcu konumundaki kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası uyguladı.Denetimlerini sürdüren ekipler, kısıtlamaları ihlal ettiği tespit edilen 6 kişiye daha ceza yazdı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."