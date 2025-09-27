Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Adana Şehir Hastanesi nakil bekleyen 75 çocuğa "umut" oldu | Sağlık Haberleri

        Adana Şehir Hastanesi nakil bekleyen 75 çocuğa "umut" oldu

        Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kemik İliği Nakli Ünitesinde son iki yılda 75 çocuk, yapılan nakillerle sağlığına kavuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 12:38 Güncelleme: 27.09.2025 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana Şehir Hastanesi nakil bekleyen 75 çocuğa "umut" oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hastanede iki yıl önce kurulan merkezde lösemi ve Akdeniz anemisi (talasemi) başta olmak üzere birçok hematolojik hastalığın tedavisi gerçekleştiriliyor.

        Adana'nın yanı sıra Mersin, Hatay, Osmaniye ve Niğde gibi çevre illerden çok sayıda hastaya hizmet sunulan merkezde açıldığı günden bu yana 75 çocuk, gerçekleştirilen nakillerle sağlığına kavuştu.

        "HASTALARIMIZ TÜM HİZMETLERDEN ÜCRETSİZ FAYDALANMAKTADIR"

        Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Osman Çiloğlu, kemik iliği nakil servisinde 10 yatak ve laboratuvarların bulunduğunu söyledi.

        Merkezin yüksek başarı oranına sahip olduğunu belirten Çiloğlu, "Kısa sürede onlarca çocuğumuza umut olmak ve ailelerinin yüzünü güldürmek, bizim için büyük mutluluktur. Hastalarımız, burada tüm hizmetlerden ücretsiz faydalanmaktadır. İki yılda 20 nakil beklerken 75 hastaya ulaşmak, bizim için sevindiricidir." diye konuştu.

        REKLAM

        Çocuk Kemik İliği Nakil Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Defne Ay Tuncel de merkezde önemli ve başarılı nakillerin gerçekleştirildiğini ifade etti.

        Merkezin başarısına değinen Tuncel, "Bakanlığımız, yeni kurulan merkezlerde ilk 3 yıl için yıllık 10 nakil yapılmasını beklemektedir. Biz ise iki yıl içerisinde 75 nakile ulaştık. Bu, bizim için çok kıymetli" dedi.

        Tuncel, her hastanın nakil öncesi ayrı ayrı değerlendirildiğini ve en uygun tedavi planının uygulandığını belirtti.

        Nakil öncesi hazırlık aşamasında tüm birimlerle titizlikle çalıştıklarını ifade eden Tuncel, şöyle konuştu: "Hastalarımıza otolog (kişinin kendi kök hücresinden), haploidentik (yarı uyumlu akraba vericisinden), allojenik akraba içi (tam uyumlu akrabadan) ve allojenik akraba dışı verici bireylerden kök hücre nakilleri yapmaktayız."

        "BAŞARI ORANIMIZ ALLOJENİK NAKİLLERDE YÜZDE 92, OTOLOG NAKİLLERDE YÜZDE 100"

        Uluslararası Avrupa Birliği verilerine göre allojenik kök hücre nakillerinde başarı oranının yüzde 85-90 civarında olduğunun altını çizen Tuncel, "Bizim başarı oranımız allojenik nakillerde yüzde 92, otolog nakillerde ise istatistiksel olarak yüzde 100. Bu da merkezimizin ne kadar güçlü ve etkili çalıştığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

        Akraba içi vericilerin öncelikli olduğunu ancak her çocuk için bunun mümkün olmadığını dile getiren Tuncel, kök hücre bağışı çağrısında bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Öğrencileri bekleyen yeni tehlike: Odaklanma ilaçlarına dikkat!
        Öğrencileri bekleyen yeni tehlike: Odaklanma ilaçlarına dikkat!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Preveze Deniz Zaferi'nin 487. yıl dönümünde donanmadan gövde gösterisi
        Preveze Deniz Zaferi'nin 487. yıl dönümünde donanmadan gövde gösterisi
        Takvim için başladı, 500 bine ulaştı
        Takvim için başladı, 500 bine ulaştı
        Irak petrol sahalarından ihracata başladı
        Irak petrol sahalarından ihracata başladı
        Eşini porselen bardakla öldürmüştü! Affetti katledildi!
        Eşini porselen bardakla öldürmüştü! Affetti katledildi!
        2 bölgede sağanak var... 11 kent için 'sarı' kodlu fırtına alarmı!
        2 bölgede sağanak var... 11 kent için 'sarı' kodlu fırtına alarmı!
        "Liverpool bu pozisyonları affetmez"
        "Liverpool bu pozisyonları affetmez"
        Uğurcan Çakır Alanya'da duvar ördü!
        Uğurcan Çakır Alanya'da duvar ördü!
        Trump: Gazze ile ilgili yoğun görüşmeler yapıyoruz
        Trump: Gazze ile ilgili yoğun görüşmeler yapıyoruz
        "Devre arası baygınlık geçirdi!"
        "Devre arası baygınlık geçirdi!"
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ChatGPT bunları isteseniz de yapamıyor!
        ChatGPT bunları isteseniz de yapamıyor!
        Galatasaray'dan rekor!
        Galatasaray'dan rekor!
        ABD basını: Zelenskiy Tomahawk talep etti
        ABD basını: Zelenskiy Tomahawk talep etti
        Ölümü öncesi son anları ortaya çıktı
        Ölümü öncesi son anları ortaya çıktı
        Habertürk Anasayfa