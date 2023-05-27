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Adana Seçim Sonuçları 2023: Adana 2. tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı

Adana seçim sonuçları 2023: Adana Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonucu ile adayların oy oranı

Adana seçim sonuçları, seçmenler tarafından merak konusu oldu. 28 Mayıs 2023 Pazar günü milyonlar sandık başına gidiyor. Oy sayımının sona ermesiyle Adana Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları da belli olacak. Seçim sonuçlarının duyurulmasıyla Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı da açıklanacak. İşte, Adana Seçim sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun güncel oy oranı...

Giriş: 27.05.2023 - 21:03 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 14 Mayıs'ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde herhangi bir adayın yüzde 50+1 oy oranına ulaşamaması sebebiyle seçimler ikinci tura kalmıştı. Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü 2. tur için sandık başına gidiyor. Bu noktada Adana seçim sonuçları araştırılmaya başlandı. Peki, Adana Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde kaç? İşte 2023 Adana seçim sonuçlarına ilişkin son bilgiler...

  • ADANA SEÇİM SONUÇLARI HABERTURK.COM'DA OLACAK

    Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK, seçimlerin ilk turunda (14 Mayıs) seçim yasaklarının 18.30 itibarı ile sona erdiğini açıklamıştı. YSK'nın yayın yasağının kalkması ile beraber 2023 Adana Seçim Sonuçları ve Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları Haberturk.com Adana Seçim Sonucu sayfasında olacak.

    2023 ADANA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    TÜRKİYE GENELİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • ADANA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU İLE İLÇE İLÇE OY ORANLARI

    Adana ve tüm ilçelerin 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Haberturk.com'un Adana Seçim Sonuçları ekranından canlı ve anbean takip edebilirsiniz. Hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ilçe ilçe Adana Seçim Sonuçları sayfasını görüntüleyebilir ve Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı toplam oy sayısı ile oy oranını görüntüleyebilirsiniz.

    İLÇE İLÇE ADANA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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