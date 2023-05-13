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Adana Seçim Sonuçları 2023: Adana Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Kim Önde, Partilerin Milletvekili Oy Oranları Nasıl?

2023 Adana seçim sonuçları

Adana seçim sonuçları gündemdeki yerini aldı. Seçmenler 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi için sandık başına gidiyor. Yurt içi ve yurt dışında kullanılan oyların sayımının tamamlanmasıyla Adana seçim sonuçları da açıklanacak. İşte "Adana cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ile kim önde, partilerin milletvekili oy oranları nasıl?" sorusunun yanıtı ve Adana seçim sonuçları hakkında detaylar...

Giriş: 13.05.2023 - 22:04 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü itibarıyla sandık başına gidiyor.  Adana seçim sonuçları için nefesler tutulmuş durumda. 64 milyon 113 bin 941 seçmenin oy kullanacağı Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilleri Seçimi'nde sayımların sona ermesinin ardından Adana seçim sonuçları da belli olacak. Peki, Adana'da kim önde, partilerin milletvekili oy oranları nasıl? İşte 2023 Adana Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi sonuçları ile ilgili bilgiler...

  • ADANA SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Adana Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Adana Seçim Sonuçlarını takip edebilirsiniz. Habertürk Adana Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz. 

    ADANA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    ADANA'DA KİM, HANGİ PARTİ ÖNDE?

    YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK'nın yayın yasağı kararının kalkması ile beraber Adana Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve il genelinde partilerin oy oranları netlik kazanacak.

    İLÇE İLÇE ADANA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • ADANA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Adana  Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK’nın belirlediği kurala göre saat 21.00 civarı açıklanacak.

    14 MAYIS 2023 ADANA MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    14 MAYIS 2023 ADANA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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