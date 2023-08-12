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        Haberler Gündem Adana Saimbeyli 3.7 ile sallandı! 12 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

        Adana Saimbeyli 3.7 ile sallandı! 12 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Kandilli ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından kontrol ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 12 Ağustos Cumartesi günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Kuşadası Körfezi, İzmir Menderes, Siva ve Adana'da deprem oldu. İşte 12 Ağustos 2023 son dakika deprem haberleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2023 - 13:00
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        • 1

          Kandilli ve AFAD son depremler listesi 12 Ağustos Cumartesi günü için yayınlandı. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre Ege Denizi Kuşadası Körfezi, İzmir Menderes, Sivas ve Adana'da deprem meydana geldi. İşte 12 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...

        • 2

          ADANA SAİMBEYLİ 3.7 İLE SALLANDI!

          AFAD tarafından açıklanan verilere göre 12 Ağustos Cuamrtesi günü saat 12:42'de Adana Saimbeyli'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          SİVAS'TA DEPREM

          12 Ağustos Cumartesi günü saat 09:23'te Sivas Ilıca- Zara'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        • 3

          EGE DENİZİ'NDE DEPREM OLDU!

          Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 12 Ağustos Cumartesi günü saat 07:25'te Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.

          İZMİR'DE 3.9'LUK DEPREM!

          İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında saat 07.25'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

          AFAD’tan alınan bilgilere göre, saat 07.25'te yerin 11.14 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Menderes ilçesine 17.52 kilometre uzaklıkta Kuşadası Körfezinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        • 4

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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