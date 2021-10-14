Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir çetenin, telefonla aradığı kişileri kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, dolandırdığını belirledi. Polis, savcılıktan alınan izinle çeteye yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Takip sırasında çetenin lideri olduğu belirlenen Şafak S.’nin, telefonla aradığı kişilere “Hırsızlık operasyonunda iki kişiyi yakaladık. Çaldıkları paraları terör örgütüne aktarıyorlar. Evlerindeki aramalarda kimliğiniz çıktı. Sizin evinizde de arama yapacağız. Bu nedenle paralarınızı size yollayacağımız banka hesabına yatırın. Aksi taktirde hakkınızda işlem yapılacak” dediği tespit edildi. Çetenin ağına düşen mağdurların da kredi çekerek ya da evlerinde bulunan paraları verilen banka hesaplarına gönderdiği saptandı.
Çetenin bu yöntemle 11 ilde 11 kişiyi 1 milyon 687 bin TL dolandırdığı belirlendi. Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, çeteye üye olduğu öne sürülen 11 kişinin yakalanması için Adana ve Şanlıurfa’da belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda Şafak S., Halil K., Halil G., Mehmet K., İsmail A., İsa A., Mehmet A., Kemal G., Kadir S., Oktay S., Mehmet İ. gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Zanlılardan Şafak S.’nin vatandaşları telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan zanlı olduğu öğrenildi.
Öte yandan, çetenin, Burdur’da ağına düşürdüğü çobanlık yapan Ramazan Ç.’yi telefonla arayıp, yönlendirdiği bankadan kredi çekip, alacağı parayı da kendilerine göndermesini istediği bildirildi. Bunun üzerine Ramazan Ç.’nin koyunlarını bırakıp bankaya gittiği, bu sırada teknik takip yapan polisin fark etmesi üzerine dolandırılmaktan kurtarıldığı belirtildi. Polisin, 3 aylık takibi sırasında 50 mağdurun 2 milyon TL’sinin dolandırılmasını önlediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Şafak S., Halil K., Halil G., Mehmet K., İsmail A. ve İsa A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Kemal G., Oktay S. ve Mehmet İ. adli kontrol şartı, Mehmet A. ve Kadir S. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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