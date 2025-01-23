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        Haberler Gündem Çevre Adana'nın saklı cenneti tehlike altında! | Son dakika haberleri

        Adana'nın saklı cenneti Nergis Adası tehlike altında: Sulama kanalları suyu karışıyor!

        Adana'nın Karataş ilçesindeki Akyatan Lagünü içerisinde bulunan "Nergis Adası" yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Sulama kanallarının suyunun lagüne karışmasıyla birlikte adanın büyük bir bölümünü sazlıklar kapladı. Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, lagün ve adanın korunarak gelecek kuşaklara teslim edilmesi gerektiğini söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 13:13 Güncelleme: 23.01.2025 - 13:13
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          Adana'nın Karataş ilçesindeki Akyatan Lagünü içerisinde bulunan "Nergis Adası"nın, sulama kanalları suyu karışması nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

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          Adana'nın Karataş ilçesinde bulunan ve onlarca türden binlerce kuşa ev sahipliği yapan Akyatan Lagünü, göçmen kuşların Türkiye'deki en önemli dinlenme ve beslenme yerleri arasında yer alıyor. "Kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edilen lagün içerisinde ise sadece tekneyle gidilen Nergis Adası, görenleri kendisine hayran bırakıyor.

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          İlkbaharı müjdeleyen mis kokulu nergis çiçekleriyle bezeli gizemli adaya tekneyle 20 dakikada gidilebiliyor. Adanın keşfedilmesinden sonra lagünün çevresinde oturan vatandaşlar çiçekleri görmek için adaya gidiyor.

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          Ancak lagüne sulama kanallarının suyunun karışması nedeniyle Nergis Adası'nın büyük bir kısmını sazlıklar kapladı. Sazlıklarla kaplanan adanın yok olma tehlikesi altında olduğu öğrenildi.

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          Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, Akyatan Lagünü'nün kalbi olan Nergis Adası'nın çok özel bir yer olduğunu ifade ederek, "Nergis adamız çok özel bir yer. Burası görenlerin hayranlıkla baktığı ve imrenerek izlediği bir alan. Akyatan Lagünü içerisinde küçük adacıklar var. Bu adacıkların içerisinde nergisler doğal olarak yetişiyor. Burası doğal sit alanı. Koruma altında olan bir alan" dedi.

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          Akyatan Lagünü ve Nergis Adası'nın koruma altında olmase nedeniyle herkesin giremeyeceğini belirten Başkan Karataş, "Bu alanlara çeşitli dönemlerde vatandaşlarımız özel botlarla bilgimiz dahilinde gelebiliyor. Turizme katkı sağlayacağına inandığımız bu alan hem Adana hem de Karataş'ın tanıtımı için önem arz ediyor. Ancak buraya bilgimiz dahilinde olmadan kaçak giriş yapanlar ve nergisleri tahrip ediyor. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğumuz gerçeğini gözler önüne serdiriyor. Nergislerin zarar görmemesini sağlamamız lazım. Akyatan Lagünü ve Nergis Adası'nın korunarak gelecek kuşaklara teslim edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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