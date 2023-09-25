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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü - En Son Haberler

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıyakup Mahallesi'nde Şıhmus Şaşatlı, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiyle sokakta tartıştı. Daha sonra çıkan kavgaada bıçaklı saldırıya uğrayan Şaşatlı hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 19:25 Güncelleme: 25.09.2023 - 19:29
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        Sokak ortasında öldürüldü
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

        Sarıyakup Mahallesi'nde Şıhmus Şaşatlı, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiyle sokakta tartıştı.

        Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Şaşatlı, bıçaklanarak ağır yaralandı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        112 Acil Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Şaşatlı doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden eşkalini belirlediği zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, Şıhmus Şaşatlı tartıştığı kişinin bıçakla saldırması üzerine kaçmaya çalışıyor. Bu sırada zanlı peşine düştüğü Şaşatlı'yı bıçaklıyor. Bir kişinin araya girmesiyle zanlı olay yerinden uzaklaşıyor.

        Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir

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        #Şıhmus Şaşatlı
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