Adana'nın mavi yengeci Uzak Doğu sofralarını süslüyor

Bölge balıkçılarının yakaladığı, rengi ve boyutuyla dikkati çeken mavi yengeçler, yurt içindeki turistik tesislerin yanı sıra özellikle Çin ve Japon sofraları için de yurt dışına pazarlanıyor.Çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan ve koruma altında bulunan lagünde izinli balıkçıların avladığı mavi yengeçler, yurt dışına kilosu 8-10 avrodan gönderiliyor.
Yılda ortalama 100-150 ton civarında başta Uzak Doğu ülkeleri olmak üzere Avrupa ülkelerine de ihraç edilen mavi yengeçler, ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlıyor.Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, AA muhabirine, mavi yengeç etinin gıda sektöründe, kabuklarının da kozmetik sanayisinde kullanıldığını söyledi.
Mavi yengecin besin değerinin de çok yüksek olduğunu belirten Topuz, "Mavi yengeç, bir yandan protein bir yandan kitin yönünden çok zengin ve değerli bir ürün." dedi.
Topuz, Akyatan Lagünü'nün Türkiye'deki önemli mavi yengeç yakalama merkezlerinden olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Bu bölge mavi yengecin anavatanı, en büyük üretim ve yakalanma merkezlerinden biri. Buradan dünyanın birçok bölgesine mavi yengeç yolluyoruz. Özellikle Uzak Doğu'da, Çin'de, ABD ve Kanada'da çok fazla tüketiliyor. Üretim anlamında en büyük üretim alanı burası. Akyatan Lagünü'nden çıkardığımız mavi yengecimizin ortalama yıllık 100-150 tonunu Uzak Doğu'ya gönderiyoruz."
- Mavi yengeç, kısa film festivaliyle markalaşacak
Adana'nın mavi yengecini marka haline getirmek için kısa film festivali düzenleyeceklerini dile getiren Topuz, şunları kaydetti:
"Karataş'ta hem mavi yengeci tanıtma hem Adana'ya yurt içinde ve yurt dışında bir değer katma noktasında, 1. Ulusal Mavi Yengeç Kısa Film Festivali ve beraberinde konserlerin de olduğu organizasyon gerçekleştireceğiz. Şu an bulunduğumuz alanda mavi yengeçlerimiz var, bunlar hazırlanıyor, aynı şekilde yurt dışına yollanacak. Mavi yengeci Antalya'da da turistlerimiz tüketiyor. Adana için Karataş için bir değer ama ne yazık ki tam anlamıyla duyuramadık ve tanıtamadık. Damak zevki noktasında da inşallah 28-29 Ağustos'ta yapmayı planladığımız festivalde, misafirlerimize mavi yengeç ikram etmeyi düşünüyoruz. Onlar için de farklı bir lezzet olacak, hem Adana'nın hem Karataş'ın tanıtımına farklı bir yemek kültürü noktasında katkı sağlayacak."
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