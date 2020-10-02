Adana'nın lezzetleri dijital ortamda sevenlerine ulaşacak

Bu yıl "İlham veren tüm renkleriyle Adana" temasıyla yapılacak festivalin odak noktası "Adana Mutfağı" olurken, kentte iz bırakmış farklı kültürlerin lezzetleri de festival kapsamında ön plana çıkarılacak.Kovid-19 önlemleri gözetilerek dijital olarak yapılması planlanan festivalde düzenlenecek gastro şovlar, yemek atölyeleri, söyleşiler gibi tüm etkinlikler, gerek oluşturulan stüdyoda gerekse belirlenen mekanlarda canlı veya banttan sosyal medya hesaplarından yayınlanacak. Etkinlikte düzenlenecek konserler de kentin öne çıkan mevkilerinde çekilip, hesaplardan yayınlanacak.Bu özelliğiyle "Türkiye'nin ilk dijital gastronomi festivali" olarak değerlendirilen festival, gastronomi dünyasının yıldız isimlerinin katılımıyla üç gün boyunca dijital şölen sunmaya hazırlanıyor.Adana Valisi Süleyman Elban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıldan beri düzenlenen ve çok büyük ilgi gören festivali bu yıl Kovid-19 nedeniyle farklı yapmak zorunda kaldıklarını belirtti.Yaptıkları dönüşüme göre festivali dijital ortama taşıdıklarının altını çizen Elban, "Artık sokakta bir yemek yapımı, gösterimi yapamayacağız. Toplu açılış, etkinlikler, konsept törenleri yapamayacağız. Bunun yerine etkinlikleri dijitale taşıdık. Yine ulusal düzeyde tanınmış şeflerimiz gelecek, yine yemek, gastronomi konusunda uzmanlarımız gelecek, paylaşımlar olacak, yemek yapacaklar." dedi.Elban, yerel ustaların da festival öncesinde veya sırasında gerek kendi stüdyolarında gerekse kendi mekanlarında yemeklerini yapacaklarını, bunların bir kısmını canlı bir kısmını da banttan yayınlayacaklarını kaydetti.Elban, şunları söyledi:"Tabii festival 3 yıl üst üste yapılınca yoğun bir ilgi oldu. Salgın dolayısıyla ara vermek durumda kalırsak bu gelenekselleşen şenlik belki de zarar görecekti. Onun için devam ettirmemiz gerekiyordu. Devam ettirmenin yolu da dijital olarak yapmaktan geçiyor. O tadı, dokuyu gelip Adana sokaklarında o ustaların ellerinde sıcacık tatmak gibi olmasa da inşallah bu tadı, lezzeti vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışacağız."Elban, festival süresince kentin tarihi ve özellik taşıyan mekanlarında konser çekimleri yayınlanacağını bildirdi.- "Karnımız değil de gözümüz doyacak"İş yerinde festival için hazırlanan kebap çekimi yapılan işletmeci Cihangir Korkmaz da firmalarının her yıl festivale katıldığını belirtti.Korkmaz, "Bu yıl salgın dolayısıyla festivalimiz iptal olmadı, dijital bir ortama taşındı. Bu anlamda festivalimiz tüm dünyaya ulaşmış, tanıtılmış olacak. Çok da güzel bir iş çıkartacağımızı biliyoruz, farkındayız. Bu seneki festivalde karnımız değil de gözümüz doyacak. Adana mutfağının tüm detaylarını göreceğiz. Tüm yemek çeşitlerini insanlara sunacağız." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!