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        Haberler Gündem Adana'nın Kozan ilçesinde son dakika orman yangını! - Güncel haberler

        Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı

        Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlerin söndürülmesi için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 21:24 Güncelleme: 04.10.2023 - 21:37
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        Adana'da orman yangını
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        Yangın, akşam saatlerinde Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Ormandan yükselen alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor.

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        #Kozan
        #orman yangını
        #haberler
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