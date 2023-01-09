Adana mutfağı ve kültürünün tanıtılacağı tesis açılıyor

AA

Adana Yöresel Ürünler ve Mutfak Sanatları Merkezi ile Çukurova El Sanatları Müzesi ve Uygulama Atölyesi tamamlandı. Yüreğir ilçesindeki atölye şimdi açılış için hazırlanıyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir Millet Bahçesi'ndeki tesislerde inceleme yaptı. Kocaispir, Adana Yöresel Ürünler ve Mutfak Sanatları Merkezi'nin, kent mutfağının gelecek nesillere aktarılması için hizmet vereceğini belirtti.

Çukurova El Sanatları Müzesi ve Uygulama Atölyesi'nin de Adana'nın kültürünün tanıtılmasına öncülük edeceğini ifade eden Kocaispir, hazırlıkları tamamlanan iki tesisin yakın zamanda hizmete sunulacağını kaydetti.