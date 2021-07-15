Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de şehitlikler ziyaret edildi

Adana Valisi Süleyman Elban, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve diğer protokol 15 Temmuz şehitlerinin mezarlarını ziyaret etti.
İl Müftüsü Hasan Çınar'ın okuttuğu duanın ardından şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.
Daha sonra Ramazanoğlu Camisi'nde düzenlenen programda da şehitler için mevlit okundu.
- Mersin
Mersin'de şehit yakınları, erken saatlerde merkez Toroslar ilçesi Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe ziyarette bulundu.
Türk bayraklarıyla donatılan mezarlarının bakımlarını yapan aileler, Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.
Vali Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak ve ilçe belediye başkanları, şehit aileleriyle görüştükten sonra mezarlara karanfil bıraktı.
Ziyaretçiler, İl Müftüsü Şaban Kondi'nin okuduğu dualara da eşlik etti.
Su, gazetecilere, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle demokrasiyi ortadan kaldırıp, vatanı bölmeye çalıştığını belirterek, "Yüce milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve önderliğinde meydanlara inerek, tankların önüne kendilerini siper etti ve FETÖ ile uzantılarına fırsat vermedi. Bundan sonra da vermeyeceğiz. Şunu herkes bilsin ki vatanımız bölünmez, Türkiye geçilmez." ifadelerini kullandı.
- Hatay ve Osmaniye
Hatay Valisi Rahmi Doğan da beraberindeki protokolle Antakya Şehitliğini ziyaret etti. Doğan, karanfil verdiği şehit aileleriyle sohbet etti. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından dua edildi.
Osmaniye'de de FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Mehmet Karacatilki, şehitlikteki mezarı başında anıldı. Şehit kabirlerine karanfil bırakan Vali Erdinç Yılmaz, Karacatilki'nin annesi Nuriye, babası Hamza, eşi Halime Karacatilki ve diğer şehit aileleriyle görüştü.
Kur'an-ı Kerim okunan programda, İl Müftüsü Ali Çakmak da dua etti. Envar-ul Hamit Camisi'nde de şehitler için mevlit okutuldu.
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