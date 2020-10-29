Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Mevlit Kandili idrak edildi

AA

Adana'da Türkiye'nin kullanım alanı açısından en büyük camilerinden Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde maske ve mesafe kurallarına uyularak düzenlenen kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlahilerin söylendiği program sonunda vatandaşlara lokum ikram edildi.

Programa, Seyhan İlçe Müftüsü Mehmet Yaman ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Mersin

Mersin'de de Mevlit Kandili, dualarla idrak edildi.

Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'nde yatsı namazı öncesi kandil programı düzenlendi.

İl Müftüsü Şaban Kondi, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Hazreti Muhammed'in hayatını anlatan vaaz verdi.

Vatandaşlar namaz kıldı, dua etti, okunan ilahileri dinledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maske ve sosyal mesafe önlemleriyle gerçekleşen program, Yasin-i Şerif'in ardından sona erdi.

Cami çıkışında vatandaşlara kandil simidi, lokum ve şeker ikram edildi.

- Hatay

Hatay'da Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde kandil dolayısıyla program düzenlendi.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı programda İl Müftüsü Yardımcısı İrfan Açık, Hazreti Muhammed'in hayatıyla ilgili vaaz verdi.

Program okunan Kur-an'ı Kerim ve duaların ardından sona erdi.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

- Osmaniye

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan 1800 yıllık tarihi Ala Camisi'nde düzenlenen kandil programına çok sayıda vatandaş katıldı.

96 yıl önce ibadete kapatılan ve 2 yıllık restorasyon çalışmasının ardından bu yıl tekrar hem cami hem de müze olarak hizmete tekrar açılan camide, İlçe Müftüsü Necati Gündoğdu'nun vaazının ardından Kur-an'ı Kerim okundu, dualar edildi.