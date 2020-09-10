Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri denetimi

Adana'da Vali Süleyman Elban, ilgililerle merkez Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarı’nda denetimlere katıldı.
Esnafı ziyaret ederek maske, mesafe ve hijyen konularında uyarıda bulunan Vali Elban, halk ve belediye otobüslerinde de incelemede bulundu.
Yolcuları maske takmaları ve dezenfektan kullanmaları konusunda uyaran Elban, sürücülerden de ayakta yolcu almamalarını istedi.
Vali Elban, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgının yaz döneminde ülke genelinde artış eğilimi gösterdiğini, Adana'da da durumun aynı olduğunu söyledi.
Kentte virüsle ilgili korkutucu, kontrol edilemez bir tabloyla karşı karşıya olmadıklarını aktaran Elban, "Şu anda hem hastanelerimiz hem de sayı açısından yönetilemez ya da bizi sıkıntıya sokacak bir tabloyla karşı karşıya değiliz. Önümüz sonbahar ve maalesef gribal bir mevsim yaklaşıyor. O mevsime en az vakayla girilmesi bizim sağlığımız açısından önem arz ediyor. Bu dönemi vakaları azaltarak karşılamazsak o zaman pandemiyle ilgili durumu yönetmek zorlaşabilir." diye konuştu.
Vatandaşları maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyaran Elban, tedbirlere uyum konusunda esneklik devam ederse müeyyide uygulama yoluna gitmek durumunda kalacaklarını aktardı.
- Mersin
Mersin'de Vali Ali İhsan Su ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne iş yerleri ve toplu taşıma araçlarında denetimlerde bulundu.
Vali Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadelede maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunun önemli olduğuna değindi.
Tüm ekiplerin sahada denetim yaptığını vurgulayan Su, "Kontroller devam ediyor. Vatandaşlarımız kurallara uyuyor. Bu bizim açımızdan sevindirici. Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de her alanda maske takma zorunluluğu var. Bunun uygulanması için sıkı denetimlere devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Denetimlerde polisler bilgilendirici broşür dağıttı.
- HATAY
Hatay Valisi Rahmi Doğan da Kırıkhan ilçesinde Kanatlı Caddesi'ndeki denetimlere katıldı.
Doğan, esnaf ve vatandaşları sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda uyardı.
Denetimlerde gazetecilere açıklama yapan Doğan, Türkiye’de 30 büyükşehir arasında en az Kovid-19 hasta sayısının Hatay'da olduğunu söyledi.
100 bin kişiye düşen en düşük Kovid-19 hasta sayısı oranının 0,9 ile Hatay’da olmasının kendilerini sevindirdiğini ifade eden Doğan, "Tedbirlere uymalıyız. Hepimizin sağlığı için herkes üzerine düşeni yapmalıdır." dedi.
Doğan, Hatay'ın denetimlerde de Türkiye'de ilk sırada yer aldığını belirtti.
Vali Doğan'a, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan ile çok sayıda kurum amirinin eşlik ettiği denetimlerde, esnaf ve vatandaşlara maske dağıtıldı.
- Osmaniye
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz ile Devlet Bahçeli Bulvarı'ndaki denetimlere katıldı.
Vali Yılmaz, esnaf ve vatandaşları maske takmaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.
Koronavirüsle topyekün mücadelenin önemli olduğunu ifade eden Yılmaz, maske, mesafe ve temizlik kurallarına tam anlamıyla uyulduğunda virüsün yenileceğini kaydetti.
,Yusuf Koyun,Mustafa Ünal Uysal,Hüseyin Yıldız
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