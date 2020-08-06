Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri denetimi

AA

Adana'daki denetimlerde Vali Süleyman Elban, beraberinde İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ile Çakmak ve Atatürk caddeleri ile 5 Ocak Meydanı'nda denetimlere katılarak, esnafı ve vatandaşları maske takmaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Sokakta birçok kişinin maske taktığını büyük bir memnuniyetle gördüklerini belirten Elban, "Adana'da sıcağa rağmen insanların hassasiyet göstermesi bizi Kovid-19 ile ilgili mücadelede yüreklendirdi ve umutlandırdı. İnşallah bundan hem Adana hem de ülke olarak başarıyla çıkacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Elban, uyarılara rağmen kendisinin ve diğer insanların sağlığını tehlikeye atanlara cezai müeyyide uygulanacağını bildirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çukurova Belediyesi ekipleri de ilçede kurulan pazar yerlerini denetledi. Toros Mahallesi'ndeki semt pazarında dezenfektanla ellerini temizleme imkanı sunulan vatandaşların ateşleri ölçüldü. Denetimlerde, pazarcılara ve vatandaşlara maske takmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, AA muhabirine, kent genelinde bugün kurulan 17 pazar yerinde denetim yapıldığını belirterek, "Burada amacımız özellikle salgın sürecinde vatandaşları uyarmak. Bu uygulamalarla hem tedbir hem de farkındalık oluşturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- Mersin

Mersin Valisi Ali İhsan Su ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, kent genelindeki denetimlere katıldı.

Su ve Şahne, Çamlıbel Balıkçı Barınağı'ndaki denetimlerde, toplu taşıma araçlarındaki vatandaşlara uyarılarda bulunup broşür dağıttı.

Vali Su, gazetecilere, denetimlerde vatandaşların bilinçlenmesini sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Tüm birimlerimiz sahada denetlemeleri yapıyor. Hepimizin sağlığı için yapacaklarımız basit, zor değil. Maske, mesafe ve hijyene önem verirsek koronavirisün üstesinden gelebiliriz. Bu bize bağlı. Maske, mesafe ve hijyeni uygulamaya devam etmeliyiz. Vatandaşlarımız da tedbirlere genel itibarıyla uyuyor." şeklinde konuştu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki yolcu otobüslerini denetledi. Sürücüleri ve yolcuları Kovid-19 tedbirlerine uymaları konusunda uyaran ekipler, broşür dağıttı.

- Hatay

Hatay Valisi Rahmi Doğan ve beraberindeki diğer ilgililer, Saray Caddesi ve tarihi Uzun Çarşı'da vatandaşları ve esnafı tedbirlere uymaya davet etti.

Doğan, gazetecilere, martın başından beri tüm dünyada koronavirüs ile büyük bir mücadele olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Özellikle maske ve mesafe konusunda vatandaşlarımızı tekrar uyarmak, hatırlatmak anlamında, bir farkındalık uyandırma anlamında, tüm valilerimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız ve sivil toplum kuruluşlarıyla etrafımızdaki insanlara maske ve mesafe hususunda bir hatırlatma girişiminde bulunuyoruz. Bütün vatandaşlarımıza çağrımız şu, maske ve mesafe gerçekten çok önemli. Bu aşı bulunmadığı müddetçe, maske ve mesafeyi korumadığımız zaman sıkıntı yaşayacağımız aşikar. Herkes kendi tedbirini almalı ve etrafındakilere de bu konuda hatırlatma yapmalı."

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda da denetim yapıldı. Ekipler, tır ve yolcu taşıyan ticari araç sürücülerine Kovid-19 tedbirlerine uymaları tavsiyesinde bulundu. Sınır kapısındaki çeşitli alanlara, tedbirlerle ilgili Türkçe ve Arapça broşürler asıldı.

- Osmaniye

Osmaniye'de de polis uygulama noktasında, sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Ekipler ayrıca kent merkezinde vatandaşa ve esnafa Kovid-19 tedbirleri kapsamında bilgilendirme yaptı.

Denetimlere katılan Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, esnafa maskesiz kimsenin içeri alınmaması uyarısında bulundu.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, kurum müdürleri ile sivil toplum kurumu temsilcilerinin de katıldığı denetimler sürüyor.

,Bekir Ömer Fansa,Cem Genco,Lale Köklü Karagöz,Mustafa Ünal Uysal,Serkan Avcı