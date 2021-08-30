Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü kutlandı

AA

Adana'da, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na Vali Süleyman Elban, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar çelenk sundu.

Milletvekilleri, askeri ve mülki erkanın ile gazilerin de katıldığı törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Buradaki törenin ardından Vali Elban ile Tuğgeneral Arıkan, restore edilerek valilik ek hizmet binası olarak hizmet vermeye başlayan tarihi Adana Kız Lisesi'nde tebrikleri kabul etti.

Elban, burada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, "Bu zafer, inşallah gelecek yıl bir asrı devirmiş olacak. Bu şanlı zaferi kazanan büyüklerin torunu olarak çok gururluyuz. Bu zaferi kazanan milletin mensubu olarak çok onurluyuz. Biz de bugün Adana'mızda bu Zafer Bayramı'nı büyük bir coşku ve onurla kutladık. Tarihi Kız Lisesi'ni restore etmiştik. Cumhuriyet Bayramı için hazırlık yapıyorduk ama restorasyonu daha erken tamamladık. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da ilk resepsiyonu ve tebrik kabulünü yaptık." diye konuştu.

- Mersin

Mersin'de, Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen kutlama programı, Vali Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Daha sonra Kültür Merkezi'nde devam eden programda tebrikleri kabul eden Vali Su, ardından Gedik ve Seçer ile askeri araca binip alandaki katılımcıları selamladı, herkesin bayramını kutladı.

Öğrencilerin günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okuduğu törende, Mersin Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibi de gösteri sundu.

Program, geçit töreniyle tamamlandı.

- Hatay

Hatay'da, Vali Rahmi Doğan, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tayfun Çağan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Antakya Cumhuriyet Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Törende şeref defterini imzalayan Vali Doğan, daha sonra makamında Albay Çağan ve Başkan Savaş ile tebrikleri kabul etti.

- Osmaniye

Osmaniye'de kutlama töreni Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şeref defterini imzalayan Vali Erdinç Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, 30 Ağustos'un anlam ve öneminden bahsetti.

Yılmaz, ağustosun, tarihe zaferler ayı olarak geçtiğini vurgulayarak, "Ne geçmişte bu toprakların işgal edilmesine izin verdik ne de gelecekte vereceğiz. Bu vatan bizim ve onu sonsuza dek koruyup yaşatmaya ant içmişiz." ifadelerini kullandı.

Valilikte tebriklerin kabul edilmesinin ardından, Devlet Bahçeli Bulvarı'nda mehteran konseri, halk oyunu gösterisi ve geçit töreni düzenlendi.