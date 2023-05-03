Adana merkezli suç örgütü operasyonunda 37 gözaltı

AA

AA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışındaki bazı firmaları ayçiçeği yağı satma vaadiyle 150 milyon lira dolandırdığı iddia edilen zanlıları yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda yürütülen soruşturmada, savcılıkça 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekipler Adana merkezli 9 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonla suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Sait Y. ile oğlu Mehmet Turbe Y'nin de arasında olduğu 37 şüpheliyi, "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" iddiasıyla gözaltına aldı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 5 altın yüzük, 13 kol saati, 19 bin avro, 15 bin dolar, 16 çeyrek altın ve tamamı altın 23 bilezik, 2 tespih, küpe, kolye ucu ile çok sayıda senet ve ödeme makbuzu ele geçirildi.

Öte yandan, suçtan elde edildiği değerlendirilen, şüphelilerin hesaplarındaki 50 milyon lira ile İstanbul, Mersin ve Şırnak'ta 7 daire, 5 araç ve 763 metrekare arsaya tedbir kararı koydurulduğu belirtildi.

FABRİKAYI GEZDİRİP GÜVEN VERMİŞLER

Bu arada, bir Fransız firmasının yaklaşık 8 ay önce 2,5 milyon dolar ve 3,5 milyon avro dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

Sait Y’nin oğlu Mehmet Turbe Y’nin sosyal medya aracılığıyla yurt dışındaki müşterilere ulaştığı, daha sonra zanlıların Adana’ya gelen müşterilere Yakapınar Mahallesi’ndeki bir fabrikayı gezdirerek güven verdikleri ve eğlence mekanlarına götürerek anlaşma sağladıkları öne sürüldü.

Anlaşmanın ardından zanlıların paranın bir kısmını aldıkları, kalan kısmını da sipariş edilen yağların sahte belgelerle gümrük işleminin yapılmış gibi gösterilerek tahsil edildiği belirtildi.

Çukurova ilçesindeki bir villada yakalandığı öğrenilen Sait Y’nin benzer dolandırıcılık olaylarından suç kaydının bulunduğu bildirildi.

Polis, adreslerinde bulunamayan 12 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.