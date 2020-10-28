Adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin, 10 iş insanını arayarak kendilerini vali yardımcısı ve valilik özel kalem müdürü olarak tanıtarak yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kullanılmak üzere tıbbi cihazlar alınacağı yalanını söyleyerek dolandıran çeteye yönelik Adana merkezli Bursa, Kocaeli ve Sakarya'da 5 gün önce düzenlediği operasyon kapsamında, firari bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 14'e yükseldi.
Soruşturmaya ilişkin edinilen yeni bilgilere göre, çetenin 16 Temmuz’da aynı yöntemi kullanarak Adana'daki bir iş insanının kendi hesaplarına 120 bin lira yatırmasını sağladığı, daha sonra durumdan şüphelenilerek polise yapılan ihbar üzerine incelenen hesaptaki paranın 5 bin lirasının çekildiği, kalan 115 bin lirasına da bloke konulduğu öğrenildi.
Bu olayın ardından yapılan teknik ve fiziki takip sonucu zanlıların kimliği ve birbirleriyle olan bağlantıları tespit edildi.
İş insanlarına telefonda kendilerini vali yardımcısı ve valilik özel kalem müdürü olarak tanıttığı iddia edilen şüphelilerden Nevfel K'nin (42) dolandırıcılık başta olmak üzere çeşitli suçlardan emniyette 23, Oğuzhan D'nin (30) de benzer şekilde 24 suç kaydının olduğu belirtildi.
Zanlı Nevfel K'nin sorgusunda, "geçimimi dolandırıcılıkla sağlarım" ifadesini kullandığı öne sürüldü.
Öte yandan, şüpheliler Sibel S. (36) ve Mehmet P'nin (51) suçtan elde edilen geliri anlaştıkları kişilerin hesabına komisyon karşılığında aktardıkları iddia edildi.
Polis, elde ettiği bilgiler doğrultusunda, 252 bin lira tutarında işlem gerçekleştirildiğini belirlediği 11 hesaptaki aktif 185 bin liraya bloke konulmasını sağladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7'si kadın 14 şüpheliden 2'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 12'si ise adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Nevfel K. ile Oğuzhan D'nin de aralarında bulunduğu 7'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla salıverildi.
- Operasyon
Adana'da polis ekipleri, bir çetenin iş insanlarını arayarak kendilerini vali olarak tanıttıklarını ve Kovid-19 mücadele kapsamında kullanılmak üzere tıbbi cihazlar alınacağı yalanını söyleyerek dolandırıcılık yaptıklarını belirlemişti.
Ekipler, zanlıların bu yöntemle İstanbul, Adana, Konya, Malatya, Adıyaman, Yozgat, Burdur ve Kırklareli'deki 10 iş insanını dolandırdığını tespit etmişti.
Teknik ve fiziki takibin ardından çeteye yönelik Adana merkezli Bursa, Kocaeli ve Sakarya'da belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, hakkında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 13'ü yakalanmıştı.
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