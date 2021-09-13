Adana merkezli "change" tır operasyonunda firari 3 zanlı yakalandı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliğince, suç örgütü kurarak motor ve şasi numaralarını değiştirdikleri "rehinli", "çalıntı", "hacizli" ve "yakalamalı" tırları piyasaya sürdükleri ileri sürülen 42 kişiye yönelik 6 Temmuz'da Adana merkezli 12 ilde düzenlenen operasyon kapsamında aranan 3 zanlı daha yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Operasyona ilişkin edinilen yeni bilgilere göre, polis ekipleri, Ekim 2020'de yaptığı bir araştırmada, trafik kazasında ağır hasar gören 4 tırın kazalardan 3 ve 15 gün gibi kısa sürelerin ardından yeniden trafiğe çıkmasını şüpheli bularak ilk incelemeyi başlattı.

Ekip yaptığı araştırmalarda, ağır hasarlı tırların motor ve şasi numaralarının Almanya, İsveç, Gürcistan ve Ukrayna'dan çalınarak Türkiye'ye getirilip 1000-2000 dolara satılan aynı marka ve modeldeki 4 sağlam tıra işlendiğini ve bu yöntemle çalıntı tırların trafiğe çıkarıldığını belirledi.

Yurt dışından çalınarak getirilen tırların yanı sıra yurt içinden de çok sayıda "rehinli", "çalıntı", "hacizli" ve "yakalamalı" tırın, oluşturulan suç örgütü aracılığıyla Adana, Konya ve Batman'daki atölyelerde lazer yazıcılarla motor ve şasi numaraları değiştirilip, beyinlerine müdahale edilerek piyasaya sürüldüğü tespit edildi.

Motor ve şasi numaraları başka tırlarda kullanılan ağır hasarlı araçlardan bazılarının otoparklarda saklandığı, bazılarının da hurdacılarda pres makinesiyle ortadan kaldırıldığı belirtildi.

Suç örgütü elebaşılarından olduğu iddia edilen ve soruşturma kapsamında tutuklanan S.K'nin 5 yıl öncesine kadar üzerine kayıtlı mal varlığı bulunmazken suçtan elde ettiği gelirle büyük bir servetin sahibi olduğu ileri sürüldü.

Soruşturma kapsamında yakalanan 40 şüphelinin 141 milyon 586 bin lira değerindeki 164'ü tır olmak üzere 225 araç ile 28 ev, arsa ve iş yerinin satışının önlenmesi amacıyla mahkemece "satılamaz" şerhi konulduğu öğrenildi.Ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan firari 2 şüpheliyi yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor.

- Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, suç örgütü kurarak motor ve şasi numaralarını değiştirdikleri "rehinli", "çalıntı", "hacizli" ve "yakalamalı" tırları piyasaya sürdükleri iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlatmıştı.

Ekipler yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından, 6 Temmuz'da 42 şüpheliye yönelik Adana merkezli İstanbul, Bursa, Kütahya, Trabzon, Ankara, Konya, Mardin, Batman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda, yurt dışına kaçmak isteyen suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen S.K'nin de aralarında olduğu 37 zanlı yakalanmış, motor ve şasi numarası değiştirilmiş 137 tır bulunmuştu.

Şüphelilerin adreslerinde, 10 araç beyni, 2 araç beyni okuma cihazı, 15 şasi, ruhsatsız tabanca, bu silaha ait 150 mermi, yaklaşık 2 milyon liralık çek ve senet ile 150 bin lira ele geçirilmişti.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si savcılık sorgusunun ardından salıverilmiş, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan suç örgütünün elebaşılarından olduğu iddia edilen S.K'nin de aralarında olduğu 9'u tutuklanmış, 21'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.